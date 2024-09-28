Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат в сентябре
27 сентября Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат в сентябре, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщаетʼ пресс-служба Пенсионного фонда.
За сентябрь на пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд грн, на жилищные субсидии и льготы - 1,4 млрд грн.
Как отмечают, по состоянию на 27 сентября на страховые выплаты профинансировано 2744 млн грн, в том числе на оплату больничных - 1569,7 млн грн.
В сентябре предоставлено 932 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.