Основателя крупнейшей криптобиржи Binance освободили из-под стражи

Основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпенг Чжао провел под стражей четыре месяца, когда признал себя виновным в нарушении закона США о борьбе с отмыванием денег, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель Binance Чанпенг Чжао был освобожден из исправительного учреждения в Калифорнии в пятницу после того, как находился под федеральным арестом за недостатки, которые позволили киберпреступникам и террористическим группировкам свободно торговать на крупнейшей в мире криптовалютной бирже.

47-летний Чжао в ноябре признал себя виновным в том, что не внедрил адекватную программу противодействия отмыванию денег на Binance, бирже, которая была основана в Шанхае в 2017 году и каждый год обрабатывала транзакции на триллионы долларов. Скотт Тейлор, представитель Бюро тюрем, подтвердил, что Чжао был освобожден в пятницу из реабилитационного центра в Лонг-Бич, штат Калифорния.

Он прибыл в тюрьму с низким уровнем безопасности в июне, чтобы отбыть свой четырехмесячный срок заключения.

Чжао также согласился уплатить личный штраф в размере 50 млн долл. Binance выплатила 4,3 млрд долл штрафных санкций, чтобы урегулировать дело, которое включало ряд тревожных обвинений, связанных с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями. В рамках сделки Чжао ушел с должности генерального директора Binance и не имеет права занимать руководящие должности в компании.