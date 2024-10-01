CNN: В Израиле заверили, что не планируют "долгосрочной оккупации" Ливана
Израильская сторона отмечает ограниченную операцию своей армии в Ливане. Она не предполагает продолжительного пребывания израильских сил на территории юга Ливана. Об этом сообщает CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
В разговоре с американскими журналистами высокопоставленный израильский чиновник заявил, что "никакой долгосрочной оккупации южного Ливана не будет", и Иерусалим не планирует длительное военное присутствие в этой стране.
В публикации CNN говорится, что Иерусалим прилагает усилия, чтобы охарактеризовать наземную операцию в южном Ливане как ограниченную по масштабу.
Израильские же официальные лица отказываются раскрыть временные рамки данной операции в Ливане.
Также израильские чиновники не сообщают, как глубоко израильские войска войдут на территорию Ливана.
Операция Израиля в Ливане
Напомним, 30 сентября в Израиле заявили, что силы ЦАХАЛ создали закрытую военную зону на севере страны у границы с Ливаном.
Позже представитель Армии обороны Израиля призвал жителей пригорода Бейрута эвакуироваться и анонсировал атаки по объектам организации "Хезболла". В ночь на 1 октября стало известно, что израильская авиация нанесла удары по "стратегическим" объектам "Хезболлы" в пригороде ливанской столицы.
Кроме того, в Армии обороны Израиля этой ночью заявили, что войска ЦАХАЛ приступили к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Указывалось, что сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в этом районе.
Также накануне в Госдепе заявили, что Израиль предупредил Штаты об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана.
Добавим, ночью в Ливане рассказали, что по южному пригороду Бейрута были нанесены по меньшей мере шесть авиаударов. И из-за обстрелов были разрушены несколько домов.