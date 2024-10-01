Марк Рютте официально назначен новым генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга, сообщает Европейская правда.

Церемония передачи полномочий проходит на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Столтенберг в прощальной речи сказал, что для него было честью служить в НАТО в течение 10 лет.

"Сейчас время (мне) уйти, а вам – начать свой срок на посту генерального секретаря НАТО", – обратился Столтенберг к Рютте, который сидел рядом.

Чтобы отметить момент передачи полномочий, Столтенберг передал Рютте молоток, который в 1963 году НАТО подарила Исландия.

"Он используется на специальных встречах НАТО. Последний раз он был использован, когда у нас была последняя министерская встреча в старой штаб-квартире НАТО. И сегодня мы снова используем его", – сказал Столтенберг, передал Рютте молоток и пригласил занять место руководителя Североатлантического совета.

Ранее во вторник Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Он также рассказал, что не обеспокоен возможным влиянием результатов выборов президента США на единство Альянса и, в частности, на его способность поддерживать Украину.

Столтенберг со своей стороны заявил, что с нидерландцем во главе НАТО будет в надежных руках.