В Германии сократят социальные выплаты тем, кто не работает

Новый законопроект, разработанный немецким правительством, предусматривает штрафы за отказ от трудоустройства и нелегальную работу, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.

Согласно законопроекту, получателям государственной социальной помощи в Германии, отказывающимся от предложенной работы или обучения без уважительной причины, сократят выплаты на 30% в течение трех месяцев.

Безработным, которые не появятся на прием в центр занятости без уважительной причины, также уменьшат выплаты на 30% на один месяц (ранее штраф составлял 10%).

К людям, которые получают государственную социальную помощь и работают нелегально, также будут применять более жесткие санкции. Центры занятости будут юридически обязаны сообщать таможенную администрацию о подозрениях относительно незадекларированного труда.

В то же время правительство Германии устанавливает максимально допустимое время, которое люди могут тратить на дорогу до работы. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то время на дорогу до работы в один конец должно составлять не более 2,5 часа, а если она больше - до трех часов.

Изменения в закон также предусматривают интеграционную стажировку для беженцев. Кроме того, работодатели будут получать субсидию, если освободят беженцев от работы для прохождения курсов профессионального языка.

Изменения еще должны быть одобрены немецким парламентом. Ожидается, что они вступят в силу в конце года.