Израиль впервые ударил по составу вблизи российской базы в Сирии

ЦАХАЛ заявил, что нанес ночью удар по составу оружия в прибрежном городе Джабле вблизи сирийского порта Латакия. Об этом пишет The Time of Israel, сообщает Левый берег.

Оппозиционные СМИ пишут, что целевой состав размещался на территории российской авиабазы "Хмеймим". По другой версии, склад находился рядом с российской базой.

Обозреватели также отмечают, что удар последовал вскоре после того, как на базу прибыл иранский груз. Эта атака крайне необычна из-за близости к россиянам, ведь Израиль еще никогда не атаковал так близко к ним.

ЦАХАЛ недавно пообещал предотвратить все поставки оружия из Ирана к террористической группировке "Хезболла" в Ливане, которая часто доставляется через Сирию.

Как пишет "Милитарный", по информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), при ударе работали как сирийские, так и российские системы ПВО, однако цель все равно была поражена. По предварительным данным, атака была комбинирована, ракеты запускали с израильских военно-морских кораблей и ударных БПЛА. На месте прилетов зафиксировали наблюдавшиеся вторичные взрывы.

Издание отмечает, что сам факт удара в районе Хмеймим является значительной эскалацией, которая показывает реальное состояние отношений Израиля с Россией и является первым такого рода. Ранее отношения стран основывались на ряде тихих договоренностей, обеспечивающих распределение сфер и зон влияния сил в Сирии, чтобы обеспечить безопасность Израиля со стороны Голана.

Вчера сообщалось о точечном ударе по зданию в районе Маззе сирийской столицы. Это элитный район Дамаска, где в апреле было уничтожено здание рядом с консульством Ирана. По данным израильского канала N12, этим ударом был ликвидирован Хасан Джаафар Кацир – зять Хасана Насраллы. Это уже второй целевой удар по Дамаску на этой неделе.