В "Армия+" появилось важное обновление для защитников – отныне они смогут редактировать данные, которые ранее не отображались в приложении.﻿ Со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Татьяна Веремеева, РБК-Украина.

Приложение "Армия+" получило новую функцию, позволяющую военнослужащим исправлять данные о своей службе. Теперь пользователи могут отправлять запросы на обновление информации через приложение, получать номер заявки и отслеживать ее статус.

После запуска "Армия+" некоторые военные сталкивались с проблемой отсутствия данных об их службе. Это часто происходило из-за задержек с оцифровкой информации операторами ТЦК и СП. Раньше для исправления этих данных необходимо было установить другое приложение – "Резерв+".

В Министерстве обороны Украины отмечают, что за первые четыре недели релиза через "Резерв+" более 60 тысяч военных актуализировали свои данные, но процесс был неудобным. Теперь же военные могут это делать через "Армия+", получая обратную связь и номер заявки.

Как обновить информацию через "Армия+":

загрузите/обновите приложение и авторизуйтесь

если информация в реестре отсутствует, на экране появится сообщение "Мы не нашли данных о вашей военной службе", тогда нажмите "Я точно действующий военный"

заполните форму, укажите необходимые данные и отправьте

получите номер заявки, благодаря которому вы сможете отслеживать ее статус, и ожидайте уведомления о результате

В Генштабе отмечают, что за полтора месяца работы "Армия+" в системе авторизовалось более 270 тысяч военных, было введено 1 тысяча воинских частей и представлено 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажных документов.