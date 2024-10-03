В Беларуси над Гомельской областью взорвался "Шахед" – Гаюн

"Шахед", который утром 3 октября во время воздушной атаки России на Украину зашел на территорию Беларуси, взорвался в Калинковичах Гомельской области.﻿﻿ Со ссылкой на аналитиков "Беларускі Гаюн", сообщает Украинская правда.

По данным аналитиков около 5 утра жители Калинковичей, Гомельской области, услышали мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили несколько независимых источников, указав, что взрыв произошел в 04:55.

Еще раньше, в 04:43, был зафиксирован пролет дрона-камикадзе типа "Шахед" в воздушном пространстве Беларуси. Дрон двигался в направлении и его движение в направлении Мозыря и Наровли. Учитывая расстояние между населенными пунктами и среднюю скорость полета дрона (около 200 км/ч), аналитическое сообщество "Беларускі Гаюн" пришло к выводу, что это был тот самый "Шахед".