В Беларуси над Гомельской областью взорвался "Шахед" – Гаюн
"Шахед", который утром 3 октября во время воздушной атаки России на Украину зашел на территорию Беларуси, взорвался в Калинковичах Гомельской области. Со ссылкой на аналитиков "Беларускі Гаюн", сообщает Украинская правда.
По данным аналитиков около 5 утра жители Калинковичей, Гомельской области, услышали мощный взрыв. Информацию об этом подтвердили несколько независимых источников, указав, что взрыв произошел в 04:55.
Еще раньше, в 04:43, был зафиксирован пролет дрона-камикадзе типа "Шахед" в воздушном пространстве Беларуси. Дрон двигался в направлении и его движение в направлении Мозыря и Наровли. Учитывая расстояние между населенными пунктами и среднюю скорость полета дрона (около 200 км/ч), аналитическое сообщество "Беларускі Гаюн" пришло к выводу, что это был тот самый "Шахед".
"На основании вышесказанного, „Беларуски Гаюн" делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал он самостоятельно или был сбит силами ПВО – неизвестно. Также отметим, что по состоянию на 17:30, никакой информации от МО или МЧС РБ по вышеописанному случаю не поступило", - сообщили аналитики.