Евросоюз проголосовал за установление тарифов на электромобили из Китая – Bloomberg

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

10 стран-членов проголосовали за эту меру, Германия и четыре других государства были против, а 12 воздержались. Это решение прокладывает путь к окончательному введению пошлин.

Европейская комиссия теперь может приступить к внедрению пошлин, которые будут действовать в течение пяти лет, сказали собеседники агентства, говорившие на условиях анонимности. Комиссия заявляла, что пошлины могут быть отменены, если Китай рассмотрит беспокойство ЕС.

Представители ЕС проголосовали после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность. Пекин отрицает это утверждение и угрожает ввести собственные тарифы на европейскую молочную, коньячную, свиноводческую и автомобильную отрасли.

ЕС активно пытается уменьшить свою зависимость от Китая, а бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги в прошлом месяце предупредил, что конкуренция со стороны Китая представляет угрозу для ЕС.

ЕС и Китай продолжат переговоры, чтобы найти альтернативу тарифам. Обе стороны изучают возможность достижения договоренности о механизме контроля за ценами и объемами экспорта вместо пошлин.

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что любая альтернатива таможенным тарифам должна соответствовать строгим требованиям, включая соответствие правилам Всемирной торговой организации, учитывать влияние китайских субсидий и быть чем-то, что ЕС может контролировать на предмет соблюдения.

Перспектива введения пошлин побудила некоторых китайских автопроизводителей рассмотреть возможность инвестирования в заводы в Европе, что может помочь им избежать тарифов.