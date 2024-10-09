Оккупанты заявили об атаке БпЛа: говорят о сбитии над Россией 47 дронов
Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбила 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторий Азовского моря, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.
Сообщается, что 24 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 5 – над Белгородской, по 2 БпЛА – над Курской и Ростовской, 1 – над Краснодарском краем и 13 – над акваторией Азовского моря.
Русская служба ВВС со ссылкой на Telegram-каналы писала, что украинские дроны атаковали Ейск, где расположен военный аэродром.
Сообщалось, что на Ейск летит "много БПЛА" и о взрывах.
Город Ейск расположен в Краснодарском крае РФ, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В этом районе есть крупный военный аэродром, который уже неоднократно подвергался ударам украинских дронов.
Каких-либо фото или видео последствий российские Telegram-каналы пока не публикуют.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.