Оккупанты заявили об атаке БпЛа: говорят о сбитии над Россией 47 дронов

Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбила 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторий Азовского моря, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Сообщается, что 24 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 5 – над Белгородской, по 2 БпЛА – над Курской и Ростовской, 1 – над Краснодарском краем и 13 – над акваторией Азовского моря.

Русская служба ВВС со ссылкой на Telegram-каналы писала, что украинские дроны атаковали Ейск, где расположен военный аэродром.

Сообщалось, что на Ейск летит "много БПЛА" и о взрывах.

Город Ейск расположен в Краснодарском крае РФ, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В этом районе есть крупный военный аэродром, который уже неоднократно подвергался ударам украинских дронов.

Каких-либо фото или видео последствий российские Telegram-каналы пока не публикуют.

Предыстория: