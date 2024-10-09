Рада переименовала два населенных пункта, другие – не поддержала

Верховная Рада сегодня рассмотрела переименование пяти населенных пунктов, которые вынесли отдельно от прошедшего в сентябре пакетного голосования. Трансляцию голосования вел нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Левый берег.

Первомайск Николаевской области переименовать не смогли. Предлагали Ольвию и Ольвиополь, но ни одно постановление не набрало необходимой поддержки.

Не смогли переименовать и Синельниково Днепропетровской области. Предлагали Ровнополье, но проголосовали только 180 парламентариев. Синельников – имперский генерал.

Павлоград тоже переименовать не смогли. Предлагали Матвеев.

Только переименование Южноукраинска и Южного было удачным – теперь это Южноукраинск и Южное.