Культовый теннисист Надаль объявил о завершении карьеры

Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне. Он провел в мужском туре более 20-ти лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает личный X спортсмена.

38-летний пиренеец навсегда зачехлил ракетку. Он больше не вернется на корт в официальных соревнованиях.

"Я здесь, чтобы оповестить вас, что покидаю профессиональный теннис. Реальность такова, что это были тяжелые несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удалось играть без ограничений. Это решение, конечно, тяжелое, оно назревало у меня долгое время" , – признался Надаль.

Последним турниром в карьере звезды станет финал Кубка Дэвиса. Там испанец в составе национальной команды будет пытаться в пятый раз завоевать трофей. Соревнования состоятся 19-24 ноября в испанской Малаге.

Mil gracias a todos Many thanks to all Merci beaucoup à tous Grazie mille à tutti 谢谢大家 شكرا لكم جميعا תודה לכולכם Obrigado a todos Vielen Dank euch allen Tack alla Хвала свима Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, на взрослом уровне дебютировал в 2001 году. За карьеру завоевал 92 титула, стал признанным мастером грунтовых турниров и сформировал вместе со швейцарцем Федерером и сербом Джоковичем "большую тройку".

Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam. Любимым мэйджором испанца был "Ролан Гаррос", где он триумфовал рекордные 14 раз. На Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал золотую медаль в одиночном разряде, а на Олимпийских играх 2016 года – в парном. За годы в теннисе заработал почти 135 млн долларов призовых.

Вне корта интересуется футболом и гольфом, болельщик мадридского "Реала". Мемуары "Рафа – моя история" опубликовал в 2011 году. Всю карьеру использовал экипировку от Nike и запомнился выступлениями в майках вместо традиционных футболок.