Байден посетит Флориду, чтобы увидеть последствия урагана Милтон - Белый дом

Президент США Джо Байден лично посетит места, которые на этой неделе пострадали от урагана Милтон во Флориде. Об этом заявили в Белом доме, сообщает Укринформ.

"В воскресенье, 13 октября, президент отправится во Флориду, чтобы посетить районы, пострадавшие от урагана Милтон" , - отметили в администрации американского президента.

При этом в Белом доме не предоставили дополнительные детали, заметив, что подробности сообщат впоследствии.