Турция ввела пошлины на импорт стальной продукции из четырех стран, включая Россию
Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт определенной стальной продукции сразу четырех стран. Среди них есть Российская Федерация, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TÇÜD) Вейсел Яян заявил, что страна ввела пошлины на импорт определенной стальной продукции из России, Китая, Индии и Японии.
По его словам, введенные пошлины касаются около 4 миллионов тонн импортируемой продукции примерной стоимостью от 2 до 2,2 млрд. долларов США.
Пошлины колеблются от 6,10% до 43,31% от стоимости, страхования и фрахта, что является шагом, призванным предотвратить недобросовестную конкуренцию после обращений отечественных производителей, говорится в объявлении. Расследование по импорту горячекатаной стали, проведенное после обращения турецких производителей, показало, что вероятный демпинг угрожал национальному производству.
Согласно принятому решению, пошлины на импорт колеблются:
- из Китая - от 15% до 43%,
- из России, Индии и Японии - от 6% до 9%.
Яян ожидает повышения уровня использования мощностей отечественных производителей после введения антидемпинговой пошлины на импорт горячекатаного листового проката.
Заметим, что данное решение Анкары появилось на фоне роста торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за тарифов на электромобили, бренди и другие товары.
Оно также следует за жалобой Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) на импортные пошлины, наложенные на китайские электромобили, ввозимые в Турцию.