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НКРЭКУ заверяет, что оснований для прекращения импорта электроэнергии нет

НКРЭКУ заверяет, что оснований для прекращения импорта электроэнергии нет
Фото: Рixabay

Национальный энергорегулятор НКРЭКУ отрицает возможность остановки сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи (ОСП) по модели ISO и связанной с этим угрозы для импорта электроэнергии.﻿  Об этом говорится в комментарии регулятора, сообщает Экономическая правда.

"Отмечаем, что по состоянию на сегодняшний день никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет", - говорится в заявлении НКРЭКУ.

НКРЭКУ подтвердила получение письма директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски от 9 октября 2024 года, отметив, что в нем отмечается необходимость сохранения соответствия украинского ОСП НЭК "Укрэнерго" требованиям об отделении от Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 4 общие правила внутреннего рынка э/э, адаптированной и одобренной.

Там отметили, что Секретариат Энергетического Сообщества информирует НКРЭКУ, в частности о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора.

"Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже проходят в установленные сроки и в установленном порядке", - отмечается в заявлении.
"Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией в преддверии отопительного сезона с целью дестабилизации общества", - подчеркнула комиссия.

Как сообщалось ранее, Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину об угрозе потери "Укрэнерго" сертификации соответствия европейским стандартам, что означает угрозу потери импорта электроэнергии из Европы.

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