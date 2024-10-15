В ЕС планируют изменить правила долгосрочного пребывания беженцев из Украины - RMF FM

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом Евросоюза изложила план из десяти пунктов для противодействия нелегальной миграции. С текстом письма, в частности, ознакомилась корреспондентка польской радиостанции RMF FM, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен анонсировала "инновационные способы противодействия нелегальной миграции" в письме к главам государств и правительств стран ЕС за два дня до саммита.

Так, президент Еврокомиссии заявила, что следует рассмотреть возможность организации центров для мигрантов, которые не имеют права на убежище, за пределами Евросоюза.

Это первый случай, когда Еврокомиссия приветствовала предложение, которое поддержала, в частности, Польша. Италия уже организует такие центры в Албании.

Урсула фон дер Ляйен также объявила о новых правилах, которые сделают более эффективным возвращение мигрантов, не имеющих права на убежище, в страны происхождения.

Она также указала, что одной из первых задач комиссара по вопросам внутренних дел и миграции является решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это включает, например, соглашения с авиакомпаниями, летающими в Минск, и более строгую визовую политику.

Будут также новые правила, регулирующие долгосрочное пребывание беженцев из Украины. Что именно изменится, пока не уточняют.

Миграция будет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который начнется в четверг.