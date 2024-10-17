В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 674 тысяч оккупантов, более 19,5 тысячи артиллерийских систем и 9 014 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 674 270 (+1 420) человек,

танков – 9 014 (+17) ед,

боевых бронированных машин – 18 002 (+33) ед,

артиллерийских систем – 19 510 (+51) ед,

РСЗО – 1 232 (+1) ед,

средств ПВО – 978 (+0) ед,с

амолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 104 (+54) ед,

крылатых ракет – 2 620 (+8) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 815 (+83) ед,

специальной техники – 3 446 (+5) ед.

Данные уточняются.