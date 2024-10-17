"Слуге" Аллахвердиевой сообщили о подозрении из-за 20-миллионных активов непонятного происхождения

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн действующему народному депутату. По данным "Украинской правды" речь идет об избраннице от партии "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия - Кормышкина).﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу САП и НАБУ, источники УП в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По данным САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

"Действия народного депутата Украины квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет" , - сообщили в САП.

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