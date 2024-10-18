Правительство опубликовало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры опубликовал видео, на котором, как утверждается, северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение.﻿﻿ Со ссылкой на пост Центра в соцсетях, сообщает Украинская правда.

В ведомстве говорят, что этим кадрам не более 72 часов.

Сообщается, что события, изображенные на видео, происходят на Сергеевском полигоне на Дальнем востоке России.