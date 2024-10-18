МВФ выделил Украине 1,1 млрд долларов транша
Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, сообщает Деловая столица.
Отмечается, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF — высоким, несмотря на сложные условия. Власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершили четыре структурные контрольные показатели.
Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи, добавили в МВФ.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства направят на покрытие расходов невоенного характера.
Также во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.
Как сообщалось, ранее Украина и МВФ согласовали пятый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающий путь к выделению шестого кредитного транша в размере 1,1 млрд долларов.