В двух областях ввели аварийные отключения света

За прошедшие сутки из-за атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях были введены аварийные отключения. Об этом информирует Минэнергетики, сообщает Левый берег.

"В 12:55 в Черниговской области, и в 20:4﻿7 в Сумской области все потребители были вновь заживлены. На утро в Сумской области снова из-за дроновых атак есть новые обесточивания потребителей" , — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали потребителей пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях" , — информируют в Минэнерго.

В Черниговской области в результате обстрела воздушных линий обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без света оставались 350 абонентов.

В Сумской области во время воздушной тревоги были обесточены подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено.

По состоянию на утро снова в результате дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание бытовых потребителей.

Также на Львовщине в одном из помещений на территории шахты по неизвестным причинам возник пожар. Из-за попадания продуктов горения в шахту, где на момент инцидента находились 32 работника, все были выведены на поверхность. Пострадавших нет. Продолжается ликвидация пожара.

Донецкая область: из-за технологических нарушений обесточивалась шахта. В шахте на момент инцидента находились 20 работников, их вывели на поверхность.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 78 165 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 563 населенных пункта.