Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов. Его стоимость до 50 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", - говорится в сообщении.

Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов.

Потери РФ в Украине

На 21 октября потери российских войск составили 1710 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась больше 680 тысяч солдат.

Отметим, что за прошлую неделю ВСУ ликвидировали 9590 оккупантов и 1211 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, украинские военные "отминусовали" 76 танков, 235 ББМ, 155 артсистем.