Британия предоставит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Великобритания предоставит почти 3 млрд долларов в рамках совместного кредита стран Группы семи для Украины на 50 млрд долларов, который будут гасить за счет доходов от российских активов, сообщает Европейская правда.

Соответствующее объявление разместила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Сумма взноса Британии составит 2.26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США, заем будет подкреплен доходами от замороженных российских активов.

Официальное объявление сделали министр финансов Рэйчел Ривз рядом с министром обороны Джоном Гили во время поездки к украинским военным, проходящим подготовку в Британии.

Британский заем предоставляется как бюджетная поддержка для оборонных расходов Украины, что позволит ей инвестировать в необходимое оружие. Средства в рамках кредита "Семерки" – дополнительная сумма к более давнему обещанию Британии предоставить Украине за год военную помощь на 3 млрд фунтов, которое подтвердил и новый премьер-министр Кир Стармер после перехода власти к лейбористам.

В коммюнике напомнили, что в целом Великобритания передала Украине около 400 различных видов вооружения. Среди последнего, Великобритания анонсировала предоставление 650 легких многоцелевых ракет (LMM) для усиления ПВО.

"Эти новые средства предоставляются в национальных интересах Британии, потому что передовая нашей обороны, обороны нашей демократии и общих ценностей, происходит в окопах в Украине. Защищенная и безопасная Украина будет означать защиту и безопасность для Британии", – заявила министр Ривз.

В ближайшие недели Британия должна внести внутренний законопроект, который сделает возможным быстрое предоставление этих средств.

По последним данным СМИ, США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог ввести предохранитель-гарантию, что российские активы останутся замороженными минимум на три года.

На прошлой неделе ЕС одобрил свой вклад в размере до 35 млрд евро в кредит G7, но так и не преодолел сопротивление Венгрии относительно предохранителя от неожиданного размораживания активов РФ.