В Украине уменьшается число переселенцев, потому что они возвращаются на ВОТ - Лубинец

В Украине ухудшается ситуация с внутриперемещенными лицами – люди возвращаются на оккупированные территории. Об этом сказал омбудсман Дмитрий Лубинец на саммите «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні», сообщает Левый берег.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что уведомил Кабмин об этой проблеме.

«На сегодня ситуация ухудшается — у нас уменьшается количество ВПЛ, ведь они возвращаются на ТОТ Украины и прифронтовые города из-за социально-экономических трудностей на новом месте! Это вызывает серьезную обеспокоенность. Я поднимал данный вопрос на уровне правительства. Государство должно прямо говорить на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы он был уверен в своем будущем» , - заявил омбудсман.

Также Лубинец сообщил, что на саммите представили результаты исследования по поляризации украинского общества. Они демонстрируют, что раскола и поляризации украинского общества как таковых нет, добавил омбудсман.

Ранее Организация Объединенных Наций заявила о нехватке средств, необходимых для того, чтобы помочь Украине пережить зиму.