Генштаб: Оккупанты за сутки потеряли 348 человек на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 132 боевых столкновения. Россияне нанесли более 610 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3 тысяч обстрелов позиций.﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 23 октября, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Генштаба, с начала суток противник нанес один ракетный удар с применением ракеты, 73 авиационных ударов с применением 117 КАБов.

Враг совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

В Генштабе уточнили, что враг интенсивно атакует на Покровском направлении. Там в течение дня, агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий. По имеющейся информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 348 человек убитыми и ранеными.

Там также уничтожен один БТР, одна БМП, четыре единицы автомобильной техники, два мотоцикла, три антенны БпЛА, одна пушка и один миномет. Кроме того, два БТР, одна ББМ, один автомобиль, одна МТЛБ и один вражеский миномет были повреждены.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак в районах Волчанска и Тихого отбиты украинскими воинами, еще две продолжаются.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка. Восемь атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжаются, ситуация контролируется.

На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Враг четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецка и Нелиповки три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка, Новодмитровка, Кременная Балка, Звездное, Острое и Дальнее. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно о 27 авиационных ударов с применением 21 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.