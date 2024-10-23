В Черновицкой области зафиксировали землетрясение

В Черновицкой области вечером 23 октября произошло землетрясение﻿. Со ссылкой на данные Главного центра специального контроля, сообщает Деловая столица.

Землетрясение произошло в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района, Черновицкой области, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, на глубине 3 км.

По классификации землетрясений относится к ощутимым.

Последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 22 сентября магнитудой 2,4 балла.