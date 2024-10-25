Адвокаты Трампа пытаются прекратить расследование о влиянии на выборы-2020

Адвокаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа подали ходатайство о прекращении рассмотрения дела о его попытках изменить результат выборов 2020 года, ссылаясь на якобы неконституционное назначение спецпрокурора. Об этом пишет The Hill, сообщает Европейская правда.

Адвокаты Трампа подали ходатайство к окружной судье Тане Чуткан, рассматривающей дело. В нем они просят прекратить дело по поводу попыток Трампа повлиять на результат выборов 2020 года с аргументом, что ведущего его спецпрокурора Джека Смита якобы назначили с нарушением закона, потому что его не утверждали в Сенате.

Этот аргумент следует тому, который сработал по другому делу во Флориде: в июле судья Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Трампа относительно ненадлежащего хранения секретных документов, за которым Смит также осуществлял надзор.

Также в четверг Трамп набросился с критикой на спецпрокурора Смита, призывая "выбросить его из страны" и угрожая "уволить за две секунды" в случае своей победы на выборах.

В середине октября Джек Смит опубликовал около 2000 страниц материалов уголовного дела о попытке Дональда Трампа повлиять на результат выборов 2020 года.

Напомним, прокуроры обвинили Дональда Трампа в четырех преступлениях, вытекающих из его действий после проигрыша на выборах 2020 года, в том числе в сговоре с целью обмана США и препятствования официальным действиям. Трамп не признал вину.

Обвинения были пересмотрены после того, как в резонансном решении этим летом Верховный суд США заявил, что Трамп пользуется частичным президентским иммунитетом за преступления, совершенные им в должности президента.