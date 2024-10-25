Маск за сутки заработал 34 млрд долларов благодаря рекордному росту акций Tesla

Состояние Илона Маска выросли на $33,5 миллиарда за четверг, когда акции Tesla Inc. показали самый большой рост за более чем десятилетие, укрепляя его лидерство в списке миллиардеров, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции завершили день ростом на 22% и вышли в положительный баланс за год после того, как автопроизводитель отчитался о самой большой квартальной прибыли с лета 2023 года. Маск спрогнозировал рост продаж автомобилей на 30% в следующем году во время вебкаста после отчета, также объявив, что Cybertruck впервые принес квартальную прибыль.

Этот скачок произошел после четырех кварталов разочарований в финансовых показателях крупнейшего в мире производителя электромобилей, который сталкивался со снижением спроса среди потребителей.

Это был третий крупнейший рост состояния Маска, который поднял его общий капитал до $270,3 миллиарда, что на $61 миллиард больше, чем у Джеффа Безоса, который занимает второе место. Примерно три четверти богатства Маска составляют акции и опционы Tesla, а также значительные доли в компаниях SpaceX, социальной платформе X и искусственном интеллекте xAI.

"Мой прогноз - Tesla станет крупнейшей по стоимости компанией в мире, и, пожалуй, с большим отрывом" , - сказал Маск.

Напомним:

Акции Tesla резко поднялись после того, как крупнейший в мире производитель электромобилей сообщил о большей, чем ожидалось, квартальной прибыли и спрогнозировал "небольшой рост" поставок в этом году и значительный скачок в 2025 году.