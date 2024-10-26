G7 достигла консенсуса по кредиту на 50 млрд долларов для Украины

Страны Большой семерки завершили оформление кредита в размере 50 миллиардов долларов для Украины, обеспеченного прибылью, полученной от замороженных активов российского центрального банка, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это открыло путь для скорейшего поступления в Киев столь необходимой помощи и в значительной степени защитило критически важное финансирование от результатов президентских выборов в США.

"Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине" , — говорится в заявлении лидеров стран G7.

Сделка была заключена после того, как США и их союзники преодолели проблемы, связанные со структурированием такого кредита и, что еще важнее, с тем, как гарантировать его погашение, чтобы их налогоплательщики не оказались в ловушке.

США заявили, что предоставят $20 млрд, Европа, как ожидается, внесет примерно такую же сумму, а Великобритания заявила, что выделит около $3 млрд. Ожидается, что Канада и Япония также внесут свой вклад.

В соответствии с согласованным механизмом США, ЕС и другие страны Большой семерки предоставят Украине кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученной от примерно 280 миллиардов долларов заблокированных средств, большая часть которых находится в Европе.

Ранее сообщалось, что Большая семерка намерена предоставить Украине 50 млрд долларов в качестве кредита до конца 2024 года.

23 октября Совет ЕС также утвердил решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.