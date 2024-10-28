В Британию прибыло судно с 20 тыс тонн аммиачной селитры, его связывают с РФ

В порт Великобритании прибыл сухогруз с 20 000 тоннами аммиачной селитры. Судно MV Ruby под флагом Мальты начало свое путешествие из северного русского порта Кандалакша. Со ссылкой на Newsweek, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, сначала судно пыталось добраться до Лас-Пальмаса на Канарских островах в Атлантическом океане. Однако из-за

Однако, потерпев штормовые повреждения корпуса и винта по дороге, корабль, построенный в 2012 году, пытался найти возможность для ремонта в нескольких портах по всей Европе. В частности, 3 сентября оно пришвартовалось в промышленном порту Тромсе в Норвегии. Затем судно отошло 4 сентября из-за опасений по безопасности из-за груза аммиачной селитры.

По этой же причине ему отказали в швартовке большинство стран ЕС, включая Швецию, Литву и Мальту.

Общая длина судна составляет 183 метра, а ширина – 27,8 метра. Также следует отметить, что количество груза на судне более чем в семь раз превышает количество селитры, разразившейся в порту Бейрута в Ливане в 2020 году, в результате чего погибли по меньшей мере 218 человек.

Поврежденный балкер перегрузит 20 000 тонн на другое судно, направляющееся в Африку, а затем направится в сухой док для ремонта.

Также стоит заметить, что присутствие судна вызвало тревогу, в частности потому, что в какой-то момент оно стояло на якоре примерно в 30 милях от затонувшей подлодки времен Второй мировой войны "Ричард Монтгомери", содержащей значительное количество неразорвавшихся боеприпасов.

Однако владелец и менеджер "Руби" заявили, что опасения относительно "плавающей бомбы", как ее называют британские СМИ, безосновательны. В заявлении говорится, что нитрат аммония "является обычным грузом, перевозимым таким способом, и не представляет никакой угрозы для судна, экипажа или окружающей среды в нынешнем состоянии судна".

Взрыв нитрата аммония в Бейруте

Взрывы, произошедшие 4 августа 2020 года в Бейруте, связаны с накоплением 2 750 тонн нитрата аммония, хранившегося в порту Бейрута с 2013 года. Это соединение, часто используемое в сельском хозяйстве как удобрение, но высокоопасно при неправильном хранении из-за своей взрывчатой природы. Взрыв произошел после начального пожара на складе, который вызвал детонацию нитрата аммония.

Эта катастрофа разрушила значительную часть города: погибли более 200 человек, тысячи были ранены, а около 300 тысяч жителей потеряли жилье. Взрыв имел серьезные экономические и социальные последствия для Ливана и вызвал волну возмущения по поводу халатности местных властей, поскольку было известно об опасном хранении нитрата аммония, но действия для его безопасного удаления не были предприняты.