Канада пересмотрит отношения с Грузией после противоречивых выборов

Канада выразила обеспокоенность проблемами на парламентских выборах в Грузии, на которые указали международные наблюдатели, и планирует пересмотреть свои отношения с властями страны, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление опубликовало МИД Канады.

Официальная Оттава отметила, что принимает к сведению результаты, объявленные ЦИК Грузии, но обеспокоена сообщениями международных наблюдателей о случаях запугивания избирателей, подкупа и других проблемах.

"Такие инциденты должны быть расследованы и на них должна быть реакция. Канада твердо убеждена, что свободные, честные и независимые выборы являются краеугольным камнем демократического общества.

В координации с G7 и нашими европейскими партнерами, и учитывая проведение и результат этих выборов, Канада пересмотрит свои отношения с властями Грузии. Канада остается открытой к сотрудничеству с Грузией до тех пор, пока руководство Грузии уважает демократию, права человека, верховенство права и будет реагировать на демократический откат, который наблюдается в последнее время", – говорится в заявлении.

МИД Канады призвал "все стороны" проявить сдержанность, а власти Грузии – уважать право граждан на мирный протест.

США после выборов предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит антизападный курс.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС будет ориентироваться на финальный доклад международных наблюдателей в своей оценке грузинских выборов. В то же время в заявлениях отдельных стран главы МИД и лидеры выразили обеспокоенность фактами, которые упомянули наблюдатели в промежуточном докладе.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.