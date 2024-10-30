Тарифы, пенсии, субсидии: ждать ли изменений в ноябре

В городах Украины начинается отопительный сезон, поэтому суммы в платежках за коммуналку существенно возрастут. В то же время, часть потребителей сможет пользоваться субсидиями и льготами. Массового перерасчета пенсий в ноябре не будет, а повышение возможно только в индивидуальном порядке, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, какими будут тарифы на коммуналку, субсидии и пенсии в последний осенний месяц.

Тарифы ЖКХ в ноябре

Во время действия военного положения отдельные тарифы на коммунальные услуги "защищены" мораторием правительства. В частности, запрещено повышать стоимость услуг централизованного теплоснабжения, газа и горячей воды. На остальные тарифы мораторий не распространяется, однако в следующем месяце изменений не ожидается.

Свет

С начала лета украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт-ч. Меньшие цены у владельцев двухзонных счетчиков. С 23:00 до 07:00 стоимость потребленной электроэнергии для этой категории граждан составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Кроме того, пониженный тариф на свет имеют домохозяйства, обогревающие помещение электроотопительными приборами (зарегистрированными в установленном порядке).

До 30 апреля 2025 они могут платить по тарифу 2,64 грн/кВт-ч, если потребление электроэнергии за месяц не превышает 2000 кВт.

Холодная вода

В крупных городах стоимость холодного водоснабжения согласовывает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Несмотря на несколько попыток НКРЭКУ повысить тарифы, они пока остаются неизменными - на уровне до начала полномасштабной войны.

В то же время, абонентская плата за услуги водоканалов может изменяться. В небольших населенных пунктах и ​​городах тарифы утверждают городские власти без участия НКРЭКУ, поэтому цены могут расти.

К примеру, в Одесской области в Болградской громаде с 1 ноября 2024 планируют повысить цены на холодное водоснабжение и водоотвод уже во второй раз с начала войны. Из-за подорожания электроэнергии городской водоканал устанавливает тариф на 7,6 грн выше. Также в следующем месяце увеличится цена куба холодной воды для жителей Владимир-Волынской громады на Волыни.

Тепловая энергия

Стоимость услуг централизованного теплоснабжения зафиксирована мораторием до завершения военного положения и еще полгода после его отмены.

Однако даже без повышения сумма за тепло составляет наибольшую долю оплаты за коммуналку. Украинцы "почувствуют" это в платежках за следующий месяц, ведь в городах стартует отопительный сезон. Уже 30 октября батареи будут теплеть в домах киевлян, во Львове отопление включили 28 октября.

Газ

В правительстве заявили, что тарифы на газоснабжение для бытовых потребителей будут оставаться неизменными по меньшей мере до 30 апреля 2025 года - до завершения сезона отопления.

98% украинцев пользуются услугами НАК "Нафтогаз" по тарифу "Фиксированный", В компании отметили, что согласно мораторию тариф на газоснабжение остается неизменным. Цена составляет 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены разнятся, но не превышают 9,9 грн/куб.м.

Субсидии на зиму

Большинству получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ продолжат начислять компенсацию от государства в ноябре.

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), субсидии на отопительный сезон переназначили автоматически до 30 апреля 2025 для всех получателей, даже если летом была "нулевая" субсидия.

Подать документы на субсидию в ноябре необходимо только в случаях, когда она оформляется впервые, если изменился состав семьи или доходы.

Оформление происходит в органах ПФУ, ЦНАПах или онлайн - на портале "Дия", на портале электронных услуг ПФУ, или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Отметим, что субсидию назначают домохозяйствам, которые платят за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Он рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.

Внутренне перемещенные лица также имеют право на получение жилищной субсидии. Для ее оформления кроме стандартного пакета документов (заявление, декларация о доходах всех членов домохозяйства, паспортные данные, ИНН) также нужно предоставить справку о статусе ВПЛ.

В ПФУ подчеркивают, что субсидия для переселенцев предоставляется по месту фактического проживания, то есть заключение договора аренды жилья не является обязательным.

В случае подачи документов на субсидию до 30 ноября 2024 субсидия будет назначена с начала отопительного периода, а после 1 декабря - с месяца обращения.

Льготы на твердое топливо. Как получить

Домохозяйства, обогревающие помещение твердым топливом (дровами) в отопительный сезон могут получить льготу или субсидию на его приобретение.

Если такая помощь была назначена в прошлом сезоне, нет необходимости вновь обращаться за ее переоформлением. Средства будут начисляться автоматически. Проверить наличие этой льготы/субсидии можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Размер субсидии не изменился – 16 234 грн в год на семью.

Домохозяйства, которые еще не получали субсидию или льготу на твердое топливо, могут оформить документы в таком же порядке, как и субсидию на услуги ЖКХ.

Кому и на сколько повысят пенсию

В Министерстве социальной политики анонсировали два этапа повышения пенсии, но их украинцам придется ждать только со следующего года. В марте 2025 планируется индексация, а летом выплаты могут повысить еще раз, если будет внедрена пенсионная реформа.

Впрочем, ряд категорий пенсионеров в ноябре 2024 может получить доплаты по возрасту или после перерасчета в индивидуальном порядке.

Повышенную пенсию за счет "возрастной" надбавки получат украинцы, которым исполнилось 70 лет (300 грн), 75 лет (456 грн) и 80 лет (570 грн).

Если после достижения пенсионного возраста и наличия соответствующего стажа человек определенное время продолжал работать, но сейчас уже уволился, ему нужно обратиться в ПФУ для перерасчета размера пенсий с учетом обновленного трудового стажа.

Отдельно следует отметить, что лица с инвалидностью продолжат получать пенсионные выплаты без изменений. Этот вопрос стал актуальным после коррупционных скандалов с участием руководства медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые дают заключение об установлении степени инвалидности.

Власти приняли решение о ликвидации МСЭК, при этом в Минсоцполитики заверили, что украинцы, которым была назначена пенсия по инвалидности на законных основаниях, будут получать ее в дальнейшем.

При подготовке материала использовались: публикации порталов ПФУ, пресс-службы Минсоцполитики, Правительственного портала, "Суспильне", публикация министра социальной политики Оксаны Жолнович в Facebook.