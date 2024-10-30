Президент Литвы: Москва активизировала гибридные атаки

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия активизировала свои гибридные атаки по соседству с ЕС, о чем свидетельствуют недавние выборы в Грузии и референдум в Молдове, сообщает Европейская правда.

Науседа подчеркнул, что Россия не хочет, чтобы Грузия и Молдова сами определяли свое будущее, и "делает все возможное, чтобы сорвать демократические процессы".

"Россия усиливает свои гибридные операции по соседству с ЕС. Недавние парламентские выборы в Грузии и референдум в Молдове являются свидетельством этого вмешательства" , – написал он.

Президент Литвы также считает, что для Европейского Союза крайне важно "не оставить народ Грузии и Молдовы".

"Мы не можем позволить, чтобы их европейская мечта исчезла... Литва твердо стоит с народами Грузии и Молдовы в их стремлении присоединиться к ЕС" , – резюмировал он.

По информации Bloomberg, российские разведывательные структуры в течение лет осуществляли сбор внутренней информации о грузинском правительстве и крупных компаниях страны благодаря масштабной кампании кибершпионажа.

Также недавно национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Нидерландов (NCTV) Питер-Яп Алберсберг заявил, что Россия и Китай усиливают кибератаки на государство и его союзников.