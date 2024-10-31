Нарушения на выборах в Грузии: расследуют 47 уголовных дел

В Грузии прокуратура, Министерство внутренних дел и Специальная следственная служба начали расследование фактов возможных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов, по 47 уголовным делам. Об этом говорится в заявлении грузинской прокуратуры, сообщает Европейская правда.

Расследования касаются возможных фактов фальсификации выборов, влияния на волю избирателя, нарушения тайны голосования, взяточничества, препятствования журналистской деятельности, насилия и угроз, порчи и уничтожения имущества.

Начало расследований основывалось на обращениях оппозиционных и правящих партий, ЦИК и общественных организаций, а также информации, распространенной СМИ, добавили в ведомстве.

Сейчас следствие проводит опрос лиц, проинформированных о возможных преступлениях, назначает соответствующие экспертизы, изучает видеоматериалы и устанавливает причастных лиц, проводит соответствующие следственные и процессуальные действия.

Отдельно в прокуратуре проинформировали, что по факту вброса бюллетеней на избирательном участке в городе Марнеули задержаны два человека.

Напомним, 30 октября прокуратура Грузии начала расследование по факту возможной фальсификации выборов в парламент и вызвала президента Зурабишвили на допрос.

Сама она отказалась приходить на допрос в прокуратуру.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что партия власти "Грузинская мечта" их "украла", и призывая к масштабным протестам.