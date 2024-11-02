Украина вместе с бельгийской Thales будет производить ракеты для сбития дронов

Бельгийская компания Thales подписала меморандум с украинским оборонным предприятием, который в частности предусматривает совместное производство ракет для противодействия БПЛА, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов" , - отметил Сметанин.

Меморандум предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БпЛА. В Минстратегпроме также ожидают, что в дальнейшем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

Напомним:

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за январь-сентябрь 2024 года составляют 1,3 трлн грн, это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.