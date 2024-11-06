Трамп окончательно побеждает на выборах, получая голоса "шаткого" Висконсина

Дональд Трамп, которому американские СМИ уже отдали победу на президентских выборах, побеждает в четвертом "шатком" штате Висконсине и обеспечивает себя победным количеством голосов выборщиков, сообщает Европейская правда.

В частности, NBC News прогнозирует победу Дональда Трампа в штате Висконсин с 49, 7% после подсчета 99% голосов. У Камалы Харрис – 48,7%.

Висконсин оказался последним штатом, который был нужен Трампу для получения президентского кресла. С победой в Висконсине, который дает 10 голосов выборщиков, Трамп обеспечил себя 276 голосами. Для победы необходимо было получить не менее 270.

В то же время, NYT сообщает, что Трамп обеспечил себя 277 голосами выборщиков.

И Харрис, и Трамп уделяли Висконсину много внимания, денег и ресурсов, проводя большие митинги в пригородах и студенческих городках, а также засыпая избирателей политической рекламой.

Как известно, сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Трампа на президентских выборах 2024 года.

Сам Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".