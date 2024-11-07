ТЦК в Одесской области объявил волонтера и блогера Стерненко в розыск
Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что его объявили в розыск. Узнал он об этом по публикации в запрещенном в Украине подсанкционном ресурсе "Страна" и из российского пропагандистского агентства RT, сообщает Левый берег.
По его словам, в розыск его якобы подал Приморский территориальный центр комплектации, переславший документы в полицию. Но полиция Стерненко, как он говорит, не сообщала, эти данные появились у россиян.
"Зашел в Резерв+, там никакого розыска нет. Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал 6 лет назад. В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве, добавляю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу. проживания, ни по прописке", – объяснил волонтер.
Он добавил, что в день объявления в розыск был на встрече в министерстве обороны, а через день – еще на одной.
"Словом, вел себя как скрывающийся ага", - прокомментировал Стерненко.
Он не исключает, что такие действия могут быть "сигналом" от армейской системы, которую он критикует, или же попыткой навредить поставке дронов защитникам.
"По состоянию на сегодняшний день мы с вами помогли войску на 2.9 млрд грн. Часть этих средств пошла на 115 тысяч дронов. Уничтожено огромное количество россиян и техники, сбито 386 БПЛА. Продолжаем работу над развитием технологий для войска. Но сам факт ливней из-за россиян и агентуру – показательный", – высказался он.