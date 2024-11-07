ТЦК в Одесской области объявил волонтера и блогера Стерненко в розыск

Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что его объявили в розыск. Узнал он об этом по публикации в запрещенном в Украине подсанкционном ресурсе "Страна" и из российского пропагандистского агентства RT, сообщает Левый берег.

По его словам, в розыск его якобы подал Приморский территориальный центр комплектации, переславший документы в полицию. Но полиция Стерненко, как он говорит, не сообщала, эти данные появились у россиян.

"Зашел в Резерв+, там никакого розыска нет. Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал 6 лет назад. В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве, добавляю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу. проживания, ни по прописке" , – объяснил волонтер.

Он добавил, что в день объявления в розыск был на встрече в министерстве обороны, а через день – еще на одной.

"Словом, вел себя как скрывающийся ага" , - прокомментировал Стерненко.

Он не исключает, что такие действия могут быть "сигналом" от армейской системы, которую он критикует, или же попыткой навредить поставке дронов защитникам.