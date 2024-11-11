Европарламент примет резолюцию по борьбе с теневым флотом РФ

Европейский парламент готовится принять резолюцию, призывающую к более целенаправленным мерам против теневого флота России. Об этом пишет Politico, сообщает Левый берег.

Уклонение РФ от санкций создает также и риск экологической катастрофы, говорится в проекте документа.

В Европарламенте настаивают на «систематическом санкционировании» судов, перевозящих российскую нефть, и призывают ЕС усилить спутниковый мониторинг и «целевые проверки» танкеров. Среди других предложений – новые требования к судам, чтобы они демонстрировали доказательства наличия страховки в водах ЕС.

Россия все больше использует флот из более 600 старых танкеров с неизвестной страховкой и непонятным владельцем для транспортировки своей сырой нефти по всему миру. Торговля продукцией приносит Кремлю почти половину доходов.

На Западе растет опасение, что старые танкеры могут спровоцировать экологическую катастрофу вблизи ЕС после того, как в прошлом месяце издание Politico сообщило, что теневой флот был связан с многочисленными разливами нефти в мировых океанах.

Эксперты неоднократно предупреждали, что теперь возможны большие разливы нефти, которые могут уничтожить местную дикую природу. В предложении депутаты Европарламента утверждают, что блок должен "обеспечить достаточную готовность" к попаданию нефти в воду.

За резолюцию должны проголосовать на этой неделе.

Как известно, ЕС запретил весь морской импорт российской нефти и установил ценовой потолок в размере 60 долларов за баррель. Однако около 80% сырой нефти Россия теперь перевозит на судах, которые не под контролем Запада.