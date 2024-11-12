Биткоин может вырасти до $100 тысяч до конца года – Bloomberg

Исторический рост Биткоина поднял цену цифрового актива выше $89 тысяч и повысил общую стоимость рынка криптовалют до нового пика, а инвесторы делают ставки, что он достигнет $100 тысяч до конца года.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Крупнейшая криптовалюта выросла примерно на 32% после выборов в США, достигнув рекордной отметки в $89,599 во вторник. На 10:45 торговался на уровне $89077.

Трамп пообещал более благоприятную политику для криптовалют, а Республиканская партия усиливает контроль над Конгрессом, что увеличивает его шансы реализовать свою повестку дня. Среди других планов Трампа - создание стратегического резерва биткоина и стимулирование внутреннего майнинга для превращения США в криптовалютную столицу мира.

Его позиция значительно отличается от жестких мер Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против криптоиндустрии при президентстве Джо Байдена. Новая риторика усилила спекулятивные покупки больших и малых токенов, подняв общую стоимость цифровых активов примерно до $3,1 трлн, согласно данным CoinGecko.

Биткоин сейчас находится в "режиме зверя", написал Крис Вестон, глава отдела исследований Pepperstone Group. "Вопрос для трейдеров, которые еще не вошли в рынок, заключается в том, есть ли еще возможность погнаться за этим раскаленным активом или же стоит подождать небольшого отката и охлаждения импульсивного тренда".

Инвесторы делают ставки на опционном рынке, что Биткоин пересечет отметку $100 тисяч уже до конца года, согласно данным биржи Deribit.

Открытые контракты на фьючерсы на биткоин и вторую по капитализации криптовалюту, эфир, на бирже CME Group Inc. достигли рекордных значений в понедельник, что свидетельствует о росте заинтересованности со стороны американских институциональных инвесторов.