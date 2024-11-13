РФ поднимала стратегические бомбардировщики и запустила крылатые ракеты на Киев - ВСУ

В ночь на 13 ноября в России зафиксирован взлет до шести бортов Ту-95мс из Оленегорска. Около 7.00 первые крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины, сообщает Украинская правда.

По информации Воздушных сил ВСУ, ориентировочно бомбардировщики ожидаются в районе пусковых рубежей в 5:00.

"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги" , – говорится в сообщении.

6:48 "Внимание! Ракета на Черниговщине курсом на Киевщину!"

6:55 "Ракета меняет курс в направлении Полтавщины".

7:02 "Ракета продолжает движение на севере Черкасской области! Курс юго-западный!"

В 7:18 Воздушные силы сообщили, что ракета меняет траекторию движения и заходит с юга Киевской области курсом на север.

В 7:19 Воздушные Силы сообщили, что ракета летит на Киев.

В 7:35 сообщили об еще одной ракете на Киев.