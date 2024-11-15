Кабмин принял решение заменить МСЭК новой системой оценки инвалидности

Кабинет министров Украины принял постановление «О некоторых вопросах внедрения оценивания повседневного функционирования лица», которое определяет новый порядок проведения оценивания и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК), сообщает Укринформ.

Как сообщает Министерство здравоохранения, принятое правительством постановление закладывает изменения в системе уже с 1 января 2025 года.

«Речь идет о: введении новой концепции оценки, упрощении для пациента процесса установления или подтверждения статуса инвалидности, доступности и профессионализме оценки, цифровизации процесса и антикоррупционных мерах, формировании Центра оценки для обжалования решений» , - сообщили в Минздраве.

Как отмечается, после 1 января 2025 года документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе.

Для остальных людей с инвалидностью, чей повторный осмотр приходится на время внедрения новой системы, срок повторного осмотра продлевается на 6 месяцев. Все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки сохраняются.

Как отмечают в министерстве, теперь в основе системы - оценка повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц. Это комплексный подход оценивания влияния травмы или болезни на повседневную деятельность, чтобы быстрее определить индивидуальные потребности человека и помочь ему с возвращением к активной, достойной жизни.

Для пациента, как утверждают в Минздраве, установление статуса инвалидности значительно упростится и сократится.

Не будет необходимости проходить врачебно-консультативную комиссию учреждения - лечащий врач сразу будет направлять на оценку. Для перечня состояний врач сможет направить на оценку сразу после установления определенного диагноза или интервенции, не ожидая, как раньше, 120 дней больничного. Электронное направление на дополнительные обследования будут формировать врачи экспертной команды при оценке, и без веских причин дообследования не смогут происходить более одного раза. Решение экспертной команды будет передаваться на социальную сторону через электронную систему.

Оценивание будут проводить команды врачей-практиков на базе больниц. Человек со своим врачом выберет один из 300 мощных многопрофильных учреждений. Больницы будут территориально равномерно расположены, и в одном заведении будет существовать несколько команд на каждый профиль дел. По возможности дела будут направлять в профильные учреждения: например, оценка по новообразованию - в онкологическое учреждение, оценка по психическим заболеваниям - в учреждение этого профиля. В этих же больницах можно будет пройти дополнительные обследования по Программе медицинских гарантий.

Вместо полностью бумажного процесса будет введена электронная система. Направление и документы к нему, протокол, решение и все действия будут фиксироваться в электронной системе. Это минимизирует коррупционные злоупотребления и позволит отследить все этапы по рассмотрению дела.

Состав команд не будет постоянным, как это было раньше. Теперь под каждый случай будет формироваться индивидуальный состав экспертной команды. Администратор в учреждении будет проверять в электронной системе полноту полученного дела и верно ли система определила специальности врачей и форму рассмотрения согласно критериям. После чего система будет определять для дела профильную команду, которая имеет ближайшее доступное время для проведения оценки. Администратор команд не будет знать, к какой команде и на какое время попадет дело, а индивидуальные данные врачей и пациентов будут скрыты друг от друга до дня оценивания.

В Минздраве отметили, что никто из глав МСЭК не сможет присоединиться к экспертным командам.

Также в рамках постановления планируется создать Центр оценки функционального состояния лиц, который будет проверять обоснованность решений команд и заниматься делами, направленными на обжалование. Команда центра будет состоять из врачей различных учреждений здравоохранения.

Согласно постановлению, инвалидность сохраняется для всех лиц, кому этот статус был установлен пожизненно. А вместе с сохранением этого статуса сохраняют силу и все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки.

Инвалидность лица может быть пересмотрена исключительно по его желанию или по решению суда. Для лиц, которым была установлена инвалидность со сроком повторного осмотра, и он приходится на время внедрения новой системы, статус инвалидности продолжают на 6 месяцев, как и соответствующие выплаты и гарантии.

Для лиц, которые во время действия военного положения не проходили установленный повторный осмотр, необходимо будет его пройти: для мужчин призывного возраста - до 1 ноября 2025 года, для остальных - до 1 апреля 2026 года. Исключение составляют лица на временно оккупированных территориях и лица с тяжелыми состояниями здоровья по определенному в постановлении перечню. Также оценивание раньше определенного предварительно срока может состояться по запросу суда или правоохранительных органов, в частности в рамках уголовного производства.

Для внедрения новой системы запланировано принятие приказов Минздрава, которые должны помочь врачам принимать обоснованные решения и сократить количество документов, которые получает человек по результатам оценки: вместо 12 справок или выписок в различных комбинациях будет 1 комплексный документ.

Финансирование новых команд будет происходить через НСЗУ за услуги по оценке в соответствии с прозрачными требованиями к деятельности команд.

Также запланировано, что справочная и статистическая информация о командах, их специальности, местонахождение, очереди и решения будет доступна публично на аналитических панелях (дашбордах).

В Минздраве отмечают, что текущие изменения пока не касаются детей. Сейчас для детей остается действующая система, где статус инвалидности назначается по решению врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.