Полиция возбудила дело из-за стрельбы под Киевом сотрудником ТЦК

Полиция открыла уголовное дело по факту стрельбы в селе Счастливое Киевской области. Работнику территориального центра комплектования грозит тюремный срок.﻿ Со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Киевской области, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Правоохранители напомнили, что сегодня, 15 ноября, в сети распространили видео, на котором мужчина в военной форме стрелял в другого мужчину.

По данным полиции, группа оповещения проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя пассажир вышел из автомобиля и побежал на территорию предприятия.

"В этот момент представитель добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения, по собственной инициативе стал догонять его и произвел два выстрела в воздух. В результате происшествия пострадавших нет" , - уточнили правоохранители.

Следователи квалифицировали действия представителя добровольческого формирования по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, Минобороны уже отреагировало на стрельбу под Киевом. В ведомстве подтвердили, что стрелял представитель ТЦК.

При этом в Минобороны уточняли, что если будут установлены факты превышения служебных полномочий или выявлены признаки уголовного преступления, то материалы направят в правоохранительные органы.