Вьетнам выдал Беларуси воевавшего за Украину екс-бойца полка Калиновского

В Беларуси заявили об экстрадиции задержанного во Вьетнаме Василия Веремейчика - бывшего бойца полка Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины.﻿﻿ Со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ, издание "Зеркало", сообщает Украинская правда.

В 2020 году Веремейчик поддержал протесты в Беларуси, а после них выехал в Украину. С первых дней полномасштабного российского вторжения он ушел на фронт и присоединился к полку Калиновского. Позже Веремейчик переехал из Украины в Литву, но там ему отказали в виде на жительство из-за прошлой службы в белорусской армии.

По информации белорусских СМИ, Веремейчика задержали во Вьетнаме 13 ноября и передали в Беларусь на следующий день.

В Беларуси Веремейчику грозит до 15 лет лишения свободы за службу в полку Калиновского (белорусские власти объявили его террористической организацией).