Что известно о ракете РС-26 "Рубеж", которой ударили по Днепру

Во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские войска впервые использовали для удара межконтинентальную баллистическую ракету PC-26 "Рубеж", сообщает Украинская правда.

Основное назначение ракеты – доставка ядерных зарядов. Впрочем, может применяться и конвенциональная фугасная боевая часть. Масса боевой части – 1,2 тонны (для сравнения, у "Искандера-М" она почти втрое меньше – 480 кг).

По данным открытых источников, PC-26 "Рубеж" может поражать цели на расстоянии до 6000 километров. Это подвижный грунтовый комплекс, и в зависимости от места пуска, ракета может долететь, к примеру, до Киева за 8-10 минут.

Особенность ракеты в том, что она состоит из четырех управляемых боевых блоков, которые могут разделяться. Во время снижения ракета маневрирует, таким образом становясь более устойчивой для современных систем противоракетной обороны.

Россия начала разрабатывать проект подвижного ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж" около 18 лет назад. Это происходило в нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан между СССР и США еще в 1987 году.

Считается, что "Рубеж" создавали на базе двух ступеней ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь-М". Разработкой PC-26 "Рубеж" занимался Московский институт теплотехники.

Первый испытательный пуск ракеты сделали уже в 2011 году. Планировалось, что через четыре года она встанет на вооружение российской армии. Однако в 2018 году российские пропагандистские СМИ сообщили, что РС-26 "Рубеж" исключили из госпрограммы вооружений до 2027 года, чтобы направить необходимое для него финансирование на ракетные комплексы другого типа.

Считается, что у России достаточно возможностей, чтобы быстро развернуть производство ракет РС-26 "Рубеж" на базе имеющихся технологий, цепей поставок и производства.

Абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерное оснащение. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие.