СБУ задержала семерых коллаборантов в Херсонской области

На правобережье Херсонщины задержаны еще семь коллаборантов, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Левый берег.

После увольнения областного центра фигуранты пытались избежать правосудия. Одна из них собиралась бежать за границу, а остальные - минимизировали свои контакты и почти не выходили из дома, стараясь "залечь на дно".

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В частности, задержали двух жительниц Херсона, которые во временно оккупированном городе были "главными бухгалтерами": одна в областной больнице, а другая в администрации гауляйтера Сальдо.

По его указаниям, коллаборантки передавали в пользу РФ все имущество захваченных госучреждений и вводили "рублевую" зону.

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Еще один задержанный – местный предприниматель, после оккупации портового города с разрешения рашистов обустроил пункт обмена валют, где скупал гривну в обмен на российские рубли.

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По имеющимся данным, из-за таких подконтрольных "финансистов" враг надеялся полностью вывести из обращения в регионе официальную валюту Украины.

Другие трое коллаборантов призвали местных жителей проголосовать за "присоединение" региона к составу РФ. Вместе с ними задержан еще один агитатор рашизма, который в Белозерской общине выступал в поддержку оккупационных группировок России.

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Все фигуранты сообщают о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.