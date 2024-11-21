США ввели санкции против российского "Газпромбанка"

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Объявленный в четверг список фактически исключает государственный "Газпромбанк", основной канал для российских платежей за энергоносители, и его шесть международных дочерних компаний из глобальной финансовой системы.

По данным США, Россия использовала "Газпромбанк" как канал для закупки военной техники для войны в Украине, а также для выплат солдатам и компенсаций семьям погибших в боевых действиях.

Великобритания и Канада ввели санкции против "Газпромбанка" в первые недели войны в 2022 году.

Ранее США избегали следовать этому примеру, главным образом для того, чтобы европейские страны могли продолжать платить за поставки российского газа.

Санкции США закроют одно из немногих оставшихся окон в России для международных банковских операций, запретив Газпромбанку осуществлять операции в долларах.

США также ввели санкции против более 50 небольших российских банков и 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 технократов