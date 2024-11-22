Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска с Украиной
По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября с 9:00 часов по киевскому времени. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины, сообщает Экономическая правда.
Польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений.
Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:
- на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа.
- на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.
Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.