Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска с Украиной

По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября с 9:00 часов по киевскому времени.﻿ Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины, сообщает Экономическая правда.

Польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений.

Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:

на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа.

на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.