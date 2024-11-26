ВСУ уволили по состоянию здоровья 41 генерала за время полномасштабной войны - СМИ

По состоянию здоровья с военной службы в запас освобожден 41 человек высшего офицерского состава с начала полномасштабной войны. Со ссылкой на комментарий Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины, сообщает Радио Свобода.

Это данные за период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года.

«По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек » , – говорится в ответе.

Также за этот период один военный высший офицерский состав был принят на военную службу.

В высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Запрос Радио Свобода касался того, сколько генералов списалось в запас за время полномасштабного вторжения по выводам военно-врачебных комиссий.

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