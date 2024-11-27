Пенсионный фонд напомнил получателям субсидий о необходимости подать заявление

Новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в ПФУ, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до завершения отопительного сезона – 30 апреля.

В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона субсидия назначается с начала сезона (но не раньше дня возникновения права на ее получение).

"Гражданам, которые ранее не были получателями жилищной субсидии, выплата будет назначена с 1 октября - с начала отопительного сезона, если они обратятся с заявлением и документами в орган Пенсионного фонда Украины до 1 декабря" , - говорится в сообщении.

Как подать заявление

Подать заявление и необходимые документы ПФУ можно одним из способов:

через сервисные центры фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтовым отправлением – в адрес органа фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Напомним, в начале ноября Пенсионный фонд Украины перечислил размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Размер субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия".