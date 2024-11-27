СБУ заявила о предотвращении диверсии на военном аэродроме в Кировоградской области

Служба безопасности Украины успешно сорвала планы масштабной диверсии, которую организовывала ФСБ на территории Кировоградской области. В ходе спецоперации был задержан российский агент, который пытался поджечь электроподстанцию, обеспечивающую энергоснабжение военного аэродрома и других стратегических объектов региона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Задержанный - 21-летний местный житель, которого ФСБ завербовала дистанционно в августе 2024 года. Оккупанты обратили на него внимание из-за прокремлевских комментариев, которые он оставлял в Telegram-каналах.

На начальном этапе завербованный агент выполнял "проверочные" задачи: собирал информацию о состоянии энергетических объектов, местонахождении военных госпиталей и зданий территориальных центров комплектования. Эти данные он передавал российским кураторам через мессенджеры в виде текстов и отметок на Google-картах.

Позже агент получил новое задание - поджечь ключевую электроподстанцию региона, используя легковоспламеняющуюся смесь, и зафиксировать пожар на видео. За успешное выполнение этого акта диверсии ему обещали денежное вознаграждение - 200 тысяч российских рублей (75 тысяч гривен, - ред.).

Сотрудники СБУ заранее разоблачили агента, задокументировали его деятельность и задержали "на горячем" во время подготовки к диверсии. Параллельно проведены мероприятия для защиты других стратегических объектов, которые находились в зоне интересов злоумышленника.

У задержанного изъят телефон с чатами, через которые он общался с ФСБ. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.